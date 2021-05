Criador de 'Watchmen', Alan Moore vai lançar novas obras de fantasia

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O escritor de HQs Alan Moore anunciou que vai deixar a aposentadoria de lado para voltar a escrever literatura. Conhecido por obras como Watchmen, Batman: A Piada Mortal e V de Vingança, o roteirista assinou contrato para dois novos projetos com a Bloomsbury, editora responsável pela publicação dos livros de Harry Potter no Reino Unido, segundo o The Guardian.



O primeiro projeto, previsto para novembro de 2022, será uma coletânea de contos chamado Illuminations. A editora não deu muitos detalhes, apenas definiu o livro como “contos sedutores e elegantemente elaborados que revelam todo o poder da imaginação e da magia”.

O segundo será Long London, uma série literária com cinco volumes ao todo, prevista para ser publicada em 2024. A história vai começar em Londres de 1949, em uma versão mais futurista da cidade, e contará com assassinatos, magia e loucura.