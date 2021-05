Peça mais antiga de Nova York reestreia antes da volta da Broadway

CB Correio Braziliense

Após ter as exibições interrompidas devido à pandemia da covid-19, a peça Perfect crime voltou aos palcos de teatro, mesmo que a Broadway tenha planos de reabrir apenas em setembro. Em cartaz desde 1987, a peça é a mais antiga de Nova Iorque, com mais de 13.500 apresentações.

Catherine Russell, atriz principal de Perfect crime há 34 anos, foi a responsável pelo retorno. Além de artista, ela é gerente do local onde a obra é apresentada, Theatre Center, e aproveitou a pandemia para pintar o espaço, consertar assentos e comprar um novo sistema de ventilação, “compatível com a covid-19".

No início de março deste ano, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, autorizou a reabertura dos teatros com 25% da capacidade total e, depois, com 33%. Entretanto, Catherine continua na justiça para conseguir obter pelo menos 50%. No início de abril, o Theatre Center reabriu com as primeiras apresentações do musical baseado na série televisiva The office e, posteriormente, com a retomada de Perfect crime.

A peça se trata de um suspense de assassinato que conta a história de Margaret Thorne Brent, uma psiquiatra de Connecticut que cometeu o crime perfeito.