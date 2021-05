Andressa Suita mostra filhos brincando em carro luxuoso de Gusttavo Lima

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Edição:Uol)

Andressa Suita, ex-mulher de Gusttavo Lima, mostrou através das redes sociais os filhos Gabriel e Samuel, com 3 e 2 anos respectivamente, em um carro de luxo, avaliado em R$2,5 milhões de reais, em média.

No registro, publicado nos stories do Instagram, Andressa pergunta aos filhos: "Para onde vocês estão indo?", e é logo respondida pelas crianças: "Lá para o mecânico". Os meninos brincam na parte da frente do carro, fingindo estar dirigindo como o pai.

A Lamborghini do cantor é uma das 20 unidades do modelo importadas para o Brasil e foi filmada com um laço gigante em uma concessionária de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, segundo o UOL.