Aos 69 anos, Vovó baterista é sensação nas redes sociais

Dorothea Taylor é uma baterista que está fazendo sucesso nas redes sociais ao mostrar o seu talento musical. A senhora de 69 anos é conhecida por alguns como “vovó baterista” e possui quase 700 mil seguidores no TikTok. Um dos seus principais vídeos, ensinando técnicas de bateria, acumula mais de 20 milhões de visualizações.



A mulher toca bateria há 57 anos e vive, atualmente, no estado americano da Carolina do Sul. Ao compartilhar seus vídeos na internet, ela encontrou um bom motivo para se motivar e continuar mostrando suas habilidades com o instrumento.

Em entrevista à rede de televisão norte-americana ABC, Dorothea contou que sempre teve o sonho de se tornar uma baterista profissional e ganhar reconhecimento com isso. Ela também comenta que os seguidores chegaram de forma inesperada. No Instagram, a senhora tem mais de 200 mil seguidores.



Dorothea deu aulas de bateria na sua escola e continua ensinando desde então. As redes sociais também foram um meio para divulgar suas aulas e ensinamentos. Para a revista Drum, ela contou que já participou de bandas de rock, trios de jazz, orquestras sinfônicas e acompanha concertos quando necessário.

Na entrevista, ela deixa um recado para as meninas que querem aprender o instrumento: “Quando eu comecei, não havia mulheres tocando linhas de bateria, mas eu não me importei. Pratiquei todos os dias e adorei cada minuto disso. Então vá em frente e divirta-se”.



