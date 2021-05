Após polêmicas no BBB21 e documentário, Karol Conká anuncia single Dilúvio

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (4/5), Karol Conká surpreendeu a internet ao anunciar o lançamento de seu novo single, Dilúvio. A estreia será à meia-noite desta terça, após a final do BBB21, programa do qual a rapper participou.

Na foto de divulgação do single, Conká aparece vestida de branco e mergulhada nas águas de um rio, uma mudança radical da artista, que sempre usou cores exuberantes em sua carreira. Em entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes, a rapper avisou que estava criando bastante.

“Em duas semanas eu fiz 12 músicas com o produtor RDD, a gente ficou no meu estúdio e foi como uma terapia. Foi a hora que eu parei de me sentir um lixo. A música salva, eu consegui cantar sobre minhas angústias e tive momentos nessas duas semanas em que conseguia sorrir. Mas eu passo a maior parte do meu tempo muito triste”, disse.

A artista, após sua eliminação com recorde de rejeição no BBB21, foi tema do documentário A Vida Depois do Tombo, produzido pela Globo. No último episódio da produção, Conká canta um trecho da música. Confira:

trecho da música “dilúvio”, prevista pra ser o próximo lançamento de karol conka #avidadepoisdotombo pic.twitter.com/DTwtnCE88x — acervo karol conka (@acervoconka) April 29, 2021

Pode ser que Dilúvio seja a música que Karol irá apresentar na final do BBB, também nesta terça. O programa terá a apresentação dos artistas que passaram pelo reality: Projota, Pocah e Rodolffo, com sua dupla Israel.