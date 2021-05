Após xingar entrevistado, Diogo Mainardi é demitido da TV Cultura

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Youtube )

O escritor Diogo Mainardi, conhecido por sua coluna na revista VEJA, foi demitido da TV Cultura após polêmica envolvendo o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Kakay, durante o programa Manhattan connection, exibido na emissora.

Na ocasião, ao final do programa, Mainardi retrucou um comentário de Kaykay e o xingou: "Como diria Olavo de Carvalho: 'Vai tomar no c#'", declarou Diogo. O desligamento foi solicitado pelo próprio, que explicou a situação em publicação feita no site O antagonista:

"Desde a quarta-feira da semana passada, quando xinguei o lulista Kakay, a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection, a fim de que tomassem alguma medida contra mim", contou o colunista, que completou:

"Para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora", concluiu Diogo.