Famosos se manifestam nas redes e lamentam morte de Paulo Gustavo

Muitos famosos usaram as redes sociais para manifestar profunda tristeza diante da morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos, na noite desta terça-feira (4/5). O ator deixa dois filhos pequenos, Romeu e Gael, e o marido Thales Bretas. Gustavo infelizmente não conseguiu vencer a batalha contra o covid-19. Confira abaixo o amor deixado por famosos e conhecidos em mensagens sobre a morte de Paulo Gustavo:





Hoje a vida perdeu um pouco da graça. O Brasil perde um pedaço precioso seu. Que triste é ter que viver num mundo sem Paulo Gustavo. Um pedaço de mim se vai. Te amo, Paulito. Um beijo do tamanho do mundo em toda a família da qual me sinto parte! — Fabio Porchat (@FabioPorchat) May 5, 2021





O Botafogo lamenta a morte de Paulo Gustavo, ator, humorista e grande profissional da televisão brasileira.



Responsável por arrancar tantos sorrisos, hoje nos une em um momento de dor.



Muita força aos amigos, familiares e fãs. — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 5, 2021





O Corinthians manifesta sua solidariedade aos parentes, amigos e fãs do querido ator Paulo Gustavo. Num Brasil que precisa de humor, tudo fica muito mais sem graça hoje. pic.twitter.com/QmPBCmHZwg — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2021





Descanse em paz, Paulo Gustavo. O Olodum deseja aos familiares e amigos muita força nesse momento. Seu sorriso estará sempre em nossos corações. pic.twitter.com/Aa7jd4dBWD — Olodum Oficial (@OlodumOficial) May 5, 2021





Amigos em comum o descreviam como a pessoa mais generosa do mundo. Um homem jovem, no auge da de tudo, com o sonho de construir uma família recém realizado. A vida de Paulo Gustavo ceifada, assim como a de milhares de brasileiros, jamais poderá ser esquecida. É INJUSTO DEMAIS. — Tainá Müller (@tainamuller) May 5, 2021





Que tristeza, descanse em paz Paulo... meus sentimentos ao seu marido e toda sua família — Marcelo D2 (@Marcelodedois) May 5, 2021





Te amo pra sempre! pic.twitter.com/Tiq7mV92b2 — Deborah Secco (@dedesecco) May 5, 2021













O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento do ator e humorista Paulo Gustavo. O clube deseja muita força a família, amigos e fãs. Descanse em paz e obrigado por tantos momentos felizes!

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2021





O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas do Brasil. Que Deus possa confortar seus familiares, amigos e fãs neste momento tão triste. Descanse em paz! #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 5, 2021









Vou lembrar de vc sempre assim. Descanse em paz, Paulo.

pic.twitter.com/UkOwpfAhyB — +a (@maisa) May 5, 2021





Seu sorriso viverá para sempre no coração de cada brasileiro. Com muito amor, nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e fãs. Descanse em paz, Paulo Gustavo. pic.twitter.com/LdbK3gY7Jn — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) May 5, 2021





Sentiremos sua falta! Seu legado foi lindo!

Descanse em paz pic.twitter.com/UAfbufR7NY — Thiago Martins (@tgmartins) May 5, 2021





Obrigado por tudo!!!

Pelos sorrisos, pelas palavras!

Resistiremos e faremos da sua existência, inspiração para que a alegria volte a esse país e que as trevas sejam expurgadas! Descanse em paz! Minha solidariedade à família, amigos e amigas!

Luz!!! pic.twitter.com/ZsmpVuuYK1 — Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 5, 2021





Descanse em paz, Paulo Gustavo. O Brasil vai te amar pra sempre — Kéfera (@Kefera) May 5, 2021





Que triste o Paulo Gustavo. Maldita doença. Cruel. Imprevisível. Nao tem cor, nome, endereço, nada. Leva sem dar chance sequer de uma despedida digna. E tem quem brinque e ironize o maior problema da humanidade desde a 2°guerra. Força pra familia e pra todos nós, brasileiros — @andreolifelipe (@andreolifelipe) May 5, 2021





Mais uma vítima dessa terrível doença, que DEUS CONSOLE AOS FAMILIARES DO QUERIDO PAULO GUSTAVO — BUCHECHA (@BuchechaOficial) May 5, 2021





Que sorte a nossa de ter tido a oportunidade de viver na mesma época que esse ser humano tão talentoso e iluminado Descanse em Paz, Paulo Gustavo — Kevin O Chris #TipoGin (@KevinOChris) May 5, 2021