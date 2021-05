Na grande final, BBB21 comunica participantes sobre morte de Paulo Gustavo

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A grande final do Big Brother Brasil 21 nesta terça-feira (4/5) foi fortemente abalada pela notícia da morte do ator e humorista Paulo Gustavo. O programa comunicou aos três finalistas Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette sobre a morte no intervalo entre o primeiro e o segundo bloco. Ao vivo, no começo do segundo bloco, os participantes tiveram a chance de lamentar a perda do ator.



“Isso nos mostra a finitude da vida, o quanto precisamos viver e ser bondosos com os outros”, pontuou Juliette. Camilla lembrou que o último filme que viu antes de entrar no reality foi Minha mãe é uma peça, e Fiuk fez o alerta: “O que prova que isso (a covid-19) não é bobeira".

Por fim, Tiago Leifert proclamou a grande final a memória de Paulo Gustavo: “A gente gostaria de dedicar o programa de hoje para a família e aos fãs de Paulo Gustavo”.