Tatá Werneck após morte de Paulo Gustavo: "Não deixem essa dor ser em vão"

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Após a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, Tatá Werneck foi às redes sociais se pronunciar sobre a perda do grande amigo. Muita próxima de Paulo Gustavo em trabalhos e na vida privada, a apresentadora não conteve a emoção e fez um longo desabafo.



"Meu amigo, Paulo (está tão difícil. Me ajuda? Deixa eu te ligar. Me dá conselho? Tô me saindo bem? Tá difícil demais. Você não pode imaginar ) Eu jamais poderia imaginar que estaria hoje escrevendo um texto sobre você e sem te ligar pra saber se tá bom. Você me ligou do hospital. Você me disse: 'O humor está me salvando'. Você estava fazendo piada. Não por negação. Mas para alegrar-se do riso dos enfermeiros, técnicos e médicos. E o humor te salvou.", escreveu Tatá.

A apresentadora também usou o espaço para fazer um alerta: “Prestem atenção: não deixem essa dor ser em vão. Entendam a gravidade dessa pandemia. Usem máscara. Álcool gel. Distanciamento social. Por favor. Não deixem essa dor ser em vão. Não deixem 400 mil vidas em vão."