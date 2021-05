"Nosso amado se eternizou como a estrela que é", diz marido de Paulo Gustavo

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Por meio de uma mensagem a amigos próximos, o dermatologista Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo desde 2015, se pronunciou sobre a morte do amado. O ator e humorista morreu nesta terça-feira (4/5) após longa luta contra a covid-19.



“Nosso amado se eternizou como a estrela que é. Vai brilhar lá em cima agora, depois de brilhar tanto por aqui. Estamos processando tudo isso. Mas Deus nos mostrará o propósito. Obrigado pelo carinho de todos. Estaremos sempre juntos”, escreveu Bretas. As informações são do portal F5, do jornal Folha de S.Paulo.

Ao lado de Bretas, Paulo Gustavo teve dois filhos, os gêmeos Gael e Romeu, que nasceram em 2019.