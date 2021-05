Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (5/5)

OQ Oscar Quiroga

Queres te conhecer?



Data estelar: Lua míngua em Peixes.



Supostamente, o processo de autoconhecimento serve ao propósito de encontrares tua melhor versão. Se este é teu firme intuito, precisas perder de vista o que conheces de ti, pois, esse é o somatório de tudo que foi implantado em tua consciência como resultado das pressões equivocadas que o mundo adulto fez ao longo de tua “educação”. Mas, por que deverias te perder para te encontrar? Porque o mundo adulto promulga regras severas, mas não as sustenta na prática. Ninguém, no mundo adulto, vive de acordo com as regras que transmite aos filhos através da “educação”. E aqueles que as sustentam são os que com mais severidade se dedicam a assassinar impiedosamente o que de melhor os filhos de nossa humanidade trazem consigo. Queres te conhecer? Perde de vista a severidade e ressuscita a alegria infantil.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Mesmo que não seja possível enxergar a lógica dos acontecimentos, porque tudo acontece aos borbotões, saiba que há um plano maior em andamento e que você faria bem em se entregar com total confiança a ele. Em frente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nos momentos em que você se atreve a passar através da malha de preocupações que faz você imaginar que está só no caminho, então você se depara com várias pessoas muito bem dispostas a ajudar você. Peça ajuda.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nem tudo está bem, mas seria uma exagero de sua parte afirmar que tudo esteja errado. Procure julgar os acontecimentos com equanimidade, para apreciar as coisas boas que acontecem, a despeito de tudo e de todos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Para você se tranquilizar, procure ampliar seu ponto de vista ao máximo possível, incluindo nesse tudo que, até aqui, andou contrariando você e seus interesses. Faça isso nem que seja como um exercício.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Agora é possível agir com destreza no meio de toda essa complexidade com a qual você precisa lidar, mas para isso, você deve rejeitar sumariamente toda fantasia que pareça lhe fornecer uma solução definitiva.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Está tudo bem, mas não é o melhor dos mundos, só isso. Procure, então, usar seu discernimento, para não sobrecarregar sua consciência com um sentimento de culpa que seria inútil e contraproducente. Em frente com o jogo.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Você não precisa resolver tudo de uma vez, porque ainda que essa seja a fantasia dominante, é melhor a manter sob domínio, para não correr o risco de perder de vista o pouco, mas bom, que poderia ser feito agora. Melhor não.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora é um bom momento para desfrutar de um pouco de concórdia, a qual é muito rara nos relacionamentos, já que a discórdia tem sido a nota dominante, não sendo essa uma coisa que acontece apenas a você.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto você continuar preferindo tomar suas decisões no calor das emoções intensas, continuará, também, escapando à sua percepção todas as soluções que se encontram disponíveis, e que são muito simples. É assim.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Observe bem sua vida, com imparcialidade, e perceba que na maior parte do tempo você faz o que você quer. Por isso, elimine as queixas de que sua vida é cheia de compromissos e que não há tempo livre disponível.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça o que seja mais seguro, aquilo que exponha o menos possível suas verdadeiras intenções, porque agir sob o manto da discrição garantirá destreza e eficiência, poupando você do excesso de palpites alheios.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É sobre os problemas e as angústias que esses provocam em sua alma, que você encontrará a força que parecia perdida para sempre, mas que estava por aí o tempo inteiro, acenando e chamando a atenção. Recupere.