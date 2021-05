BBB21: Mensagem de Grazi para Juliette emociona internautas

CB Correio Braziliense

Grazi elogiou a postura de Julitette: beleza em segundo plano - (crédito: GShow/ Reprodução)

É encontro de divas que fala? "Num dia tão triste pro Brasil inteiro, com perdas tão difíceis, você trouxe alegria". Foi assim que a ex-BBB e atriz Grazi Massafera saudou a campeã do BBB21, Juliette. A mensagem de Grazi deixou Juliette radiante e emocionou a internet.

"Você é luz, você enche a tela com sua autenticidade, com esse sincerão, com sua força, com esse orgulho da sua raiz, esse poder que você traz com você do simples. Está todo mundo tão apaixonado por você! Você é um fenômeno como nunca se viu antes. Você só tem amor pra receber", continuou Grazi para uma atônita Juliette.

No fim, Grazi ressaltou que Juliette "conseguiu a proeza de deixar a beleza em segundo plano porque seu caráter aflorou tanto. O conteúdo emocional que você trouxe para esse programa é tão bonito: honrar a família, honrar as origens". Ainda emocionada, Juliette recebeu um beijo virtual de Caio Castro, ator e namorado de Grazi, e disse que quer ser amiga do casal.

Grazi Massafera participou do BBB5 e terminou em segundo lugar, perdendo a final para o ex-deputado Jean Wyllys.