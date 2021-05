CB Correio Braziliense

Marcus Majella trabalhou com Paulo Gustavo em vários filmes - (crédito: Globo/Victor Pollak)

O humorista e ator Marcus Majella, grande amigo de Paulo Gustavo, prestou homenagens ao artista, morto nesta terça-feira (04/5) por causa de complicações causadas pela covid-19.

No Instagram, Marcus Majella lamentou a perda do melhor amigo e disse estar “sem chão”. Os dois se conheceram na juventude durante um curso de atuação no Rio de Janeiro. Majella e Paulo atuaram juntos em Minha mãe é uma peça:o filme, Vai que cola: o filme e Chocante.



Paulo Gustavo foi internado dia 13 de março e precisou ser entubado dia 21 do mesmo mês. Os médicos chegaram a emitir um boletim na segunda-feira (03/5) para informar que o ator tinha sofrido uma embolia pulmonar, mas ainda apresentava sinais vitais. Porém, o humorista não resistiu e morreu no dia seguinte (04/5).

Veja publicação completa: