Com muitos figurantes em cena, novela Gênesis tem capítulos reeditados

CB Correio Braziliense

As cenas de batalha de Gênesis costumam mobilizar cem pessoas - (crédito: Record/ reprodução)

A Record reluta em parar as gravações da novela Gênesis antes da conclusão das cenas (o que deve demorar) e o resultado disso começa a aparecer para o público. Segundo o site Notícias da TV, os capítulos da novela bíblica estão sendo reeditados para que a frente de cenas rodadas não saia prejudicada.

Além do agravamento da pandemia de coronavírus, dois outros fatores contribuem para esse atraso. A quantidade de efeitos especiais acaba deixando a edição mais trabalhosa e lenta.

A outra questão é que cenas grandiosas, como a guerra enfrentada por Quedorlaomer (Gustavo Novaes), demandam a presença de vários figurantes. Ainda segundo o Notícias da TV, uma sequência como essa costuma mobilizar cem profissionais.

Internamente, a Record avalia que não há risco de os capítulos inéditos acabarem. Isso se o inverno não trouxer uma nova onda de coronavírus ao país, possibilidade alertada por alguns especialistas. A ideia é gravar logo sequências das próximas fases assim que a situação permitir.

Gênesis estreou em 2021, dois anos depois do planejado pela emissora, com três das sete fases gravadas e a quarta em fase de pós-produção. Mas a segunda onda da pandemia obrigou a Record a interromper as gravações por um tempo, o que atrasou todo o cronograma. Atualmente, a novela está na fase Abraão, a quinta. Ainda faltam as fases dedicadas a Jacó e a José.