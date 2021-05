Rodrigo Amarante lança o single 'Maré', primeiro de novo disco

CB Correio Braziliense

Novo single de Amarante tem o mar como inspiração - (crédito: Eliot Lee Hazel)

Rodrigo Amarante, conhecido nacionalmente como integrante do grupo Los Hermanos, se inspirou no mar para compor Maré, primeiro single do disco Drama, programado para ser laçado em julho. Maré é inspirado em provérbio espanhol que diz: “a maré leva o que a vazante traz”.

Rodrigo usou essa frase para fazer uma reflexão sobre os sonhos, desejos e pesadelos, com o objetivo de refletir sobre como esses fatores alteram nossa vida e futuro. O cantor conta que ao escrever as melodias várias emoções que estavam represadas dentro dele vieram à tona, e foram base para criar grande parte das músicas.

O primeiro álbum do artista, Cavalo, foi lançado em 2013, inaugurando a carreira solo. Em 2017, o cantor começou a idealizar o segundo álbum, que teve as gravações iniciadas em 2018 com os músicos Andres Renterias (congas), Paul Taylor (bateria), Todd Dahlhoff (baixo) e o próprio Amarante na guitarra. Dessas sessões iniciais surgiram as músicas Tango, Tanto, Maré e Tão. Completam o disco as faixas Drama, Tara, I can't wait, Sky beneath, Eu com você, Um milhão e The end. O álbum foi mixado por Noah Georgeson.

Drama conta com 11 faixas que foram gravadas entre 2018 e 2020, no Rio de Janeiro e em Los Angeles. O projeto será lançado dia 16 de julho pela Polyvinyl Record em LP, CD, cassete e uma edição digital.