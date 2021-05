CB Correio Braziliense

Em encontros no YouTube, artistas falam sobre o processo de ocupação do MAB - (crédito: Marina Gadelha)

Na quinta-feira (6/5), ocorre a Mesa-Redonda 2 da mostra coletiva do projeto Obra-Arquivo MAB, exposição virtual que reúne obras dos artistas visuais que participaram da residência artística no canteiro de obras da reforma do Museu de Arte de Brasília (MAB), em 2019.

Durante o evento, os artistas vão expor os processos e suas obras finais. Desa vez, estarão presentes Lino Valente, Luciana Ferreira, Mario Jardim, Mauricio Chades, Valéria Pena-Costa e Yana Tamayo

O evento gratuito e livre para todos os públicos será às 19h30, com duração de 1h30. A transmissão será realizada pelo canal do YouTube Obra-Arquivo MAB e terá tradução simultânea em Libras

As obras dos artistas levam o espectador a observar a reforma do MAB com um olhar poético, envolvendo ruídos, maquinário, processos de construção, até a tubulação.

Para quem se interessar, a mostra está disponível no Instagram @obraarquivomab até 20 de maio.