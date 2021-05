Paulo Gustavo: onde assistir a filmes e séries do ator

BBC Geral





A imagem do ator Paulo Gustavo no papel de Dona Hermínia conquistou o Brasil. A personagem, inspirada em sua mãe, Déa Lúcia, foi interpretada por ele no teatro e em três filmes da série Minha Mãe é uma Peça.

O Minha Mãe é uma Peça 3, terceiro filme da franquia de sucesso baseada na peça de teatro de mesmo nome, se tornou a maior bilheteria do cinema nacional no ano passado, arrecadando R$ 143,9 milhões.

Apesar do incrível sucesso de Dona Hermínia, a obra de Paulo Gustavo não se resume a esta personagem. Entre outros trabalhos, ele também fez a série 220 Volts, a série Vai que cola e o filme Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou!.

Aos 42 anos, o ator morreu nesta terça-feira (4/5) devido a complicações da covid-19, depois de quase dois meses internado em um hospital do Rio de Janeiro. Paulo Gustavo deixa o marido, Thales Bretas, e os filhos gêmeos, Gael e Romeu, que têm um ano de idade.

Leia aqui sobre a vida do ator que transformou a inspiração na mãe na maior bilheteria do cinema nacional.

Abaixo, veja onde assistir às principais obras de Paulo Gustavo disponíveis em streaming:

Minha Mãe é Uma Peça 3: O Filme (2019) - Telecine, Google Play e Apple TV

Sinopse: Após ter um piripaque, Dona Hermínia recebe duas notícias: Marcelina está grávida de um cara que mal conhece e Juliano está noivo. Sofrendo ao ver que seus filhos já estão formando suas próprias famílias, ela decide focar nos preparativos para o casamento. Com o apoio de sua diarista e de suas irmãs, a matriarca terá que driblar a sogra de seu filho, além de lidar com as novas investidas de seu ex-marido.

Minha Mãe é Uma Peça 2: O Filme (2016) - Globoplay, Telecine, Looke e Apple TV

Sinopse: A vida de Dona Hermínia vira de cabeça para baixo quando Marcelina revela que vai se mudar para São Paulo. Tentando lidar com o fato de a filha não estar mais debaixo de suas asas, tudo piora quando Juliano quer seguir os mesmos passos da irmã.

Minha Mãe é Uma Peça: O Filme (2013) - Globoplay, Telecine, Now, Google Play, Apple TV

Sinopse: Dona Hermínia é uma mãe dedicada. Talvez até demais para o gosto de seus filhos, que a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado.

Minha Vida em Marte (2018) - Telecine, Globoplay, Google Play, Looke e Apple TV

Sinopse: O casamento de Fernanda está em crise. Quando o divórcio acontece, ela conta com seu fiel amigo Aníbal na jornada de busca por si mesma. Os dois vão da diversão às reflexões.

Vai Que Cola: O Filme (2015) - Telecine e Globoplay

Sinopse: Após ser vítima de um golpe, Valdomiro se muda para a pensão da Dona Jô. Mas ele recupera sua cobertura no Leblon, e agora vai ter que levar junto todos os moradores da pensão.

Os Homens São de Marte... E é pra Lá que Eu Vou!" (2014) -Telecine e Globoplay

Sinopse: Fernanda, de 39 anos, trabalha organizando cerimônias de casamento, e é solteira. Forte devota do amor, ela está à procura do par perfeito.

Paulo Gustavo na Estrada - Globoplay, Now, Vivo Play

Sinopse: Série mostra os bastidores da turnê 2013 dos espetáculos de Paulo Gustavo pelo Brasil.

220 Volts - Globoplay

Nesta série com cinco temporadas, Paulo Gustavo interpreta seus melhores personagens, como Dona Hermínia, Senhora dos Absurdos, Mulher Feia, Sem Noção, Nerd e muito mais.

