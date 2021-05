'Desmascarado pelo VAR', Caio Afiune se revolta com edição do BBB

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

Um dos momentos icônicos da final do BBB21, além da vitória da paraibana Juliette Freire, foi a edição do reality show “desmascarando” o participante Caio Afiune.



Caio se defendeu após a exibição do vídeo e afirmou que realmente citou Rodolffo Matthaus. O fazendeiro desde o início do reality comentou que o sertanejo era o seu maior ídolo, inclusive no processo de seleção dos participantes da casa mais vigiada do Brasil, ele afirmou que chegou a mencionar o cantor como o famoso que gostaria que torcesse por ele aqui fora.



Durante o confinamento, Caio e Rodolffo se tornaram amigos e parceiros. Entretanto, a verdade veio à tona nesta terça-feira (04/05) pelo "VAR", do inglês video assistant referee, que resgatou o vídeo em que Afiune cita outro cantor, o sertanejo Leonardo, e não o dono do hit Batom de Cereja, como o brother afirmou durante todo o confinamento.



Após a repercussão, o fazendeiro ficou bastante chateado com a edição e usou os stories do Instagram para desmentir.

Tô muito chateado, estou triste mesmo. Com todas as palavras e com o nome dele nítido. Se eu achar o vídeo, eu vou postar ele na hora. A gente está procurando e eu vou achar. Estou contrariado com isso. Peço que vocês me entendam. Eu não ia inventar isso não. Eu posso ter todos os defeitos, mas esse não".

Caio revelou que, no hotel, fez dois vídeos com o mesmo tema a pedido da produção: “Primeiro eu fiz um do Rodolffo, depois eu voltei e falei do Leonardo”, finalizou.



