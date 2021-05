Thiago Ramil lança álbum visual com diversidade sonora e cromática

CB Correio Braziliense

Cantor e compositor Thiago Ramil trabalha com o som associado às imagens - (crédito: Georgia Macedo/Divulgação)

Destaque da nova cena musical brasileira, o gaúcho Thiago Ramil estreou o álbum visual intitulado O sol marca o andar do tempo e a imensidão do universo todo dia. Disponibilizado na quinta-feira (29/4), o disco apresenta músicas e vídeos que exploram a musicalidade nas narrativas do cantor e compositor.

A obra apresenta uma diversidade sonora e cromática com as nuances temáticas das estações do ano: Primavera, Verão, Outono e Inverno. Cada uma representada por uma cor.

O álbum conta com a participação de quatro produtores musicais e quatro artistas visuais para representar cada fase no disco. Os EP’s de cada estação foram lançados em abril.

Para Verão, a produção musical ficou por conta de Felipe Zancanaro e Vini Albernaz. Outono foi produzido por Guilherme Ceron, Inverno por Pedro Dom e Primavera por Andressa Ferreira.

“Cada período do ano tem seu momento mais intenso. As músicas vão variando de cor e som na medida que se afastam de uma estação e se aproximam da outra. Essas variações fazem com que o álbum completo represente uma espécie de degradê (arco-íris), em que a cores se movem sutilmente até retornar ao início, completando a volta”, revela Ramil.

Sobre o artista

Thiago Ramil é músico, compositor e psicólogo. Fez parte da banda Cadiombleros de 2010 a 2013. O álbum de estreia Leve embora foi indicado ao 17º Latin Grammy, na categoria Melhor Álbum Pop em Língua Portuguesa. Em 2020, foi premiado no Festival de Canção Nova Era pela música Das oito às oito.

Confira as faixas: