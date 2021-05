Veja o reencontro emocionante de Juliette com sua amiga Deborah

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Após uma noite intensa que a consagrou como campeã do BBB 21, Juliette foi descansar em um hotel no Rio de Janeiro. O local foi o cenário do encontro emocionante entre ela e uma de suas melhores amigas, a também maquiadora Deborah Vidjinsky, que a recebeu com um abraço.

Juliette, ainda chocada com sua vitória acachapante, não parava de repetir o quanto estava surpresa. “Amiga, eu tô aqui! Meu Deus do céu, Obrigada senhor. Deu certo, amiga, deu certo! Deborah, amiga, eu tô em choque, em choque. Eu não acredito”, disse a campeã.



A vice-campeã do realiy foi a influenciadora fluminense Camilla de Lucas, de 26 anos, com 5,23% dos votos, que levou o prêmio de R$150 mil. Em terceiro lugar, com 4,62% dos votos, o cantor Fiuk, de 30 anos, garantiu R$ 50 mil.

Deborah ainda ressaltou para Juliette que ela não só ganhou, mas também bateu um recorde de número de votos, embora não seja a maior porcentagem. Veja o vídeo do reencontro abaixo:

Leia, abaixo, o discurso de Tiago Leifert para Juliette:

“Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça likes, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, que eu não vou nem te contar. Monte seu pódio sem a Juliette. Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má. Você tinha razão. E dá vontade de até, nesse momento tô fazendo um carinho em vocês, de fazer um discurso vingativo. Mas eu não quero te fazer chorar. Isso não é você. Fazer um discurso vingativo e falar: ‘Olha só, eu tô na final’. Não é a sua cara, você é o exato oposto disso tudo.”

“Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Quando tentaram insinuar que você era doida, ‘eu não sou doida!’, você não acreditou. Você não mudava sua opinião e você não caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Quando você tinha todas as razões do mundo aqui dentro para se tornar má, você continuou bondosa. Alegre, sã e boa. Foi o que você fez.”

“Ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. ‘Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo, ter paciência, me perdoar. Isso não existe mais, não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa, vamos botar ela no paredão’. Era o exato oposto disso. Era tudo verdade.”

“Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do BBB 21, Juliette!”