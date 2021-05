Chef brasiliense é participante da nova temporada do Mestre do sabor

CB Correio Braziliense

Leninha Camargo quer levar os sabores do cerrado para o programa de Claude Troisgros - (crédito: Júlia Bandeira Ph)

A nova temporada do Mestre do sabor, reality show de culinária da TV Globo, vai ter uma participante de Brasília. A chef e consultora gastronômica Leninha Camargo, que comanda a gastronomia do espaço de eventos Orpheum e do Empório Leninha Camargo, já aparece nas chamadas da nova temporada do programa, que volta a ser exibido nesta quinta-feira (06/05), após a novela Império.



Camargo tinha uma carreira consolidada como administradora quando decidiu largar tudo e seguir o sonho de infância: cozinhar, ofício que desempenha há 20 anos. Formada na conceituada Accademia italiana della cucina e mestre em segurança alimentar pela Universidade de Brasília (UnB), Leninha é a única participante de Brasília da nova temporada e promete levar a gastronomia da capital para o programa. “Quero mostrar os sabores do cerrado, dos produtos locais, a criatividade e a técnica adquirida ao longo desses anos”, afirma a chef em nota.

Essa não é a primeira vez que chefs de Brasília entram para o reality da Globo. Em 2019, Lui Veronese e Lira Müller também prometeram levar o cerrado ao programa.

Mestre do sabor

Comandado pelo chef Claude Troisgros, o reality show de cozinha da Globo tem nomes consagrados da gastronomia na banca de jurados. A primeira fase da competição consiste na degustação às cegas dos candidatos. Os selecionados prosseguem para as etapas subsequentes, até chegar à final. O vencedor, além de receber o título de Mestre do sabor, será premiado com R$ 250 mil.