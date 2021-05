Mayra Cardi declara que há possibilidade de voltar com Arthur Aguiar

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Ao ser questionada sobre sua relação com Arthur Aguiar através redes sociais, a coach Mayra Cardi respondeu com sinceridade uma seguidora. Pelo que podemos entender, ela parece estar aberta a se reconciliar com o ator, ou pelo menos tentando.

Uma internauta questionou: "Você e o Arthur não estão mais juntos? Se não, poderia dizer o porquê?". Muitas especulações ocorrem ao redor do casal, principalmente quando são flagrados juntos.

"Vou responder essa porque tem muita gente me perguntando se estou ou não com Arthur mesmo, mesmo depois daquele vídeo falando que não estava mais."

Mayra Cardi

Indo direto ao ponto, a famosa responde que não pode garantir que não irá voltar com Athur: "Eu não digo mais 'Dessa água não beberei', porquê da última vez que disse, bebi água da privada, praticamente", segundo a revista Máxima.

Mayra terminou com o ator após descobrir uma traição por parte dele. O assunto ganhou notoriedade devido à coach afirmar ter vivido em um relacionamento abusivo e expor diversas situações traumáticas vividas com ele. O casamento durou quase três anos e dele nasceu Sophia, filha do casal.

"Infelizmente, existem milhões de pessoas sendo abusadas diariamente e não sabem. O abusador ainda tem coragem de dizer 'eu não sou abusador."

Mayra Cardi