Paulo Gustavo doou R$1,5 milhão para construção de hospital

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Twitter)

Após a morte de Paulo Gustavo em decorrência da covid-19 nesta terça-feira (4/5), o padre Júlio Lancellotti, conhecido por atuar em prol de causas sociais, foi às redes sociais revelar o apoio financeiro que o ator e humorista dava a obras assistenciais.

Segundo Lancellotti, o artista já chegou a doar R$1,5 milhão para a construção de um centro de tratamento de câncer."Muita gente não sabe, mas o ator Paulo Gustavo era grande benemérito das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Paulo Gustavo doou R$600 mil para a construção de uma unidade de oncologia da Osid”, escreveu o religioso.

“Em 2017, quando a obra de construção iniciou, ele visitou o espaço. O apoio não parou por aí. Segundo a superintendente da Osid e sobrinha de Santa Dulce, Maria Rita, Paulo Gustavo doou à instituição um total de 1,5 milhão".

“Hoje, Paulo Gustavo faleceu. Que na Sua infinita misericórdia o Senhor o acolha, e que a Santa Irmã Dulce interceda pela salvação de sua alma. Vamos rezar!”, conclui o padre.

O artista morreu aos 42 anos de idade, após ficar internado por quase dois meses em um hospital no Rio de Janeiro.

Durante o período de internação, ele chegou a apresentar melhora. Na tarde do último domingo (2/5), a equipe que acompanhava Paulo Gustavo diminuiu o nível de sedação do ator, o que permitiu que Paulo acordasse e interagisse com o marido dele, o dermatologista Thales Bretas, e com médicos. No entanto, o caso do ator regrediu na noite do mesmo dia.