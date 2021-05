Confira a lista de artistas que perderam a vida para a covid-19

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Twitter)

Foram muitos na cena artística que o novo coronavírus levou. Desde o início da pandemia, em março de 2020, eles somam uma lista de mais de 20 nomes entre atores, músicos, compositores, comediantes, escritores, dançarinos e outros que sucumbiram ao novo coronavírus. O mundo da arte ficou mais pobre e mais triste. Confira a lista dos artistas que se foram.

Paulo Gustavo: Com 42 anos, o ator estava internado desde 13 de março de 2021 no Rio de Janeiro e morreu no dia 4 de maio, depois de uma embolia.

Paulo Gustavo morreu nesta terça aos 42 anos (foto: Reprodução/Twitter)



Agnaldo Timóteo: O cantor morreu no dia 3 de abril aos 84 anos. O artista foi hospitalizado em 18 de março e não resistiu à doença. Entre os cantores do estilo româmtico, Timóteo se destacava pela sua voz poderosa.

Agnaldo Timóteo morreu no dia 3 de abril aos 84 anos. (foto: Acervo Grupo Globo)



João Acaiabe: O artista tinha 76 anos e era conhecido pelo personagem Tio Barnabé, do Sítio do Picapau Amarelo, que interpretou entre 2001 e 2006. Ele morreu dia 31 de março e passou 16 dias internado.

João Acaiabe morreu em 31 de março de 2021. (foto: Globo/João Cotta)

Izael Caldeira: Integrante do grupo Demônios da Garoa, o músico morreu aos 79 anos de covid-19 em 15 de fevereiro.

Izael Caldeira morreu aos 79 anos de covid-19 em 15 de fevereiro. (foto: Reprodução / Demônios da Garoa / Facebook)

Genival Lacerda: O cantor, compositor e ícone do forró morreu no dia 7 de janeiro. O artista tinha 89 anos e estava internado desde 30 de novembro de 2020.

Genival Lacerda morreu no dia 7 de janeiro. (foto: Rogério Vital)

Nicette Bruno: A atriz estava internada desde 29 de novembro de 2020 e morreu em 20 de dezembro, aos 87 anos, por complicações da covid-19.

Nicette Bruno morreu em 20 de dezembro, aos 87 anos, por complicações da covid-19. (foto: Nathalia Fernandes / TV Globo)

Paulo César Santos: O vocalista do Roupa Nova morreu em 14 de dezembro de 2020. O cantor tinha 68 anos e foi hospitalizado em setembro devido a complicações da covid-19.

Paulo César Santos morreu em 14 de dezembro de 2020. (foto: Jamile Alves/G1)

Eduardo Galvão: O ator morreu aos 58 anos, em 7 de dezembro de 2020, em consequência da covid-19. Ele estava internado na UTI há mais de uma semana. Créditos: Divulgação/Lucas Teixeira/RT Fotografia

Eduardo Galvão morreu aos 58 anos em 7 de dezembro de 2020 em consequência da covid-19. (foto: Divulgação/Lucas Teixeira/RT Fotografia)

Aldir Blanc: O compositor de sucessos, como O bêbado e a equilibrista morreu em decorrência da covid-19 em 4 de maio de 2020 aos 73 anos.

Aldir Blanc morreu de covid-19 em 4 de maio de 2020 aos 73 anos. (foto: FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO)

David Prowse: O intérprete de Darth Vader na saga original de Star wars, morreu aos 85 anos de covid-19 em 28 de novembro de 2020.

David Prowse faleceu aos 85 anos de covid-19 em 28 de novembro de 2020. (foto: Divulgação e Mario Anzuoni/Arquivo Reuters)

Daniel Azulay: O desenhista e artista plástico morreu em 27 de março de 2020, aos 72 anos, vítima da covid-19 enquanto tratava uma leucemia.

Daniel Azulay morreu em 27 de março de 2020 (foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados)

Ciro Pessoa: Um dos fundadores da banda Titãs, o músico morreu dia 5 de maio de 2020 de covid-19 enquanto tratava um câncer.

Ciro Pessoa morreu dia 5 de maio de 2020 de covid-19 enquanto tratava um câncer (foto: Van Campos/FotoArena/Estadão Conteúdo/Arquivo )

Parrerito: O cantor do Trio Parada Dura morreu em 13 de setembro de 2020 de covid-19 aos 67 anos e estava internado desde o dia 29 de agosto do mesmo ano.

Parrerito morreu em 13 de setembro de 2020 (foto: Van Campos/FotoArena/Estadão Conteúdo/Arquivo)

Barbara Shelley: A atriz britânica de Drácula morreu aos 88 anos vítima de covid-19 em 4 de janeiro de 2021.

Barbara Shelley morreu aos 88 anos vítima de covid-19 (foto: Reprodução)

Charley Pride: O primeiro ícone negro do Country faleceu aos 86 anos em 12 de dezembro de 2020 por complicações da covid-19.

Charley Pride faleceu aos 86 anos em 12 de dezembro de 2020 (foto: Terry Wyatt/Getty Images via AFP/Arquivo)

Carol Sutton: A atriz estadunidense que estrelou clássicos como As rainhas da torcida, Histórias cruzadas e A última ceia morreu em 10 de dezembro de 2020 vítima da covid-19.

Carol Sutton morreu em 10 de dezembro de 2020 vítima da covid-19 (foto: Reprodução)

Tommy DeVito: O guitarrista e membro-fundador do grupo The Four Seasons faleceu em 21 de setembro de 2020, aos 92 anos, por complicações decorrentes da covid-19.

Tommy DeVito morreu em 21 de setembro de 2020, aos 92 anos (foto: Reprodução)

Mark Blum: O ator da série You morreu aos 69 anos por complicações causadas pelo coronavírus em 25 de março de 2020.

Mark Blum morreu em 25 de março de 2020 (foto: Reprodução/Netflix)

Ken Shimura: O ator de comédia japonês morreu em 29 de março de 2020, aos 70 anos, após ser diagnosticado com covid-19. Ele estava internado desde 20 de março do mesmo ano.

Ken Shimura morreu em 29 de março de 2020, aos 70 anos. (foto: Reprodução)

Alan Merrill: O autor da música I love rock ‘n’ roll morreu aos 69 anos em 29 de março de 2020 devido ao coronavírus.

Alan Merrill morreu aos 69 anos em 29 de março de 2020 (foto: Divulgação / Laura Merrill )