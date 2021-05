Marvel muda a data de estreia da série ‘Loki’ no Disney+

A esperada série Loki teve o lançamento adiantado em dois dias, para a surpresa dos fãs. A produção tinha estreia prevista para 11/6, mas teve confirmada a exibição de episódio piloto em 9/6. A outra novidade é que Loki será transmitida às quartas-feiras, e não às sextas-feiras, como os lançamentos das séries WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal.

O anúncio divulgado nesta quarta-feira (5/5) foi protagonizado por Tom Hiddleston, ator que interpreta o vilão Loki no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Veja o tuíte do anúncio:

Wednesdays are the new Fridays Mark your calendars for new episodes of @MarvelStudios' #Loki, streaming Wednesdays starting June 9 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sOENq2G6m7