"Aplausaço": campanha propõe homenagem a Paulo Gustavo

RN Ronayre Nunes

(crédito: Ricardo Nunes /Divulgação)

Após a morte do ator e humorista Paulo Gustavo na noite desta terça-feira (4/5) depois de uma longa luta contra a covid-19, uma campanha nas redes sociais propõe um momento de homenagem a um dos mestres da comédia do Brasil e aos mais de 400 mil mortos pela doença no país. A ideia é que a população faça um aplauso em massa às 20h desta quarta-feira (5/5).



O "aplausaço" proposto pelo movimento 342 Artes no Instagram ganhou o apoio de grandes artistas do país, como Caetano Veloso, Regina Casé, Paula Lavigne e Christiane Torloni. O marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, também apoiou a campanha com a mensagem: "Não estou conseguindo responder a todas as manifestações de carinho e amor. Mas espero ansiosamente! Eu tive a sorte de viver com o mais especial do mundo. Durou pouco, mas de tão intenso, fez-se eterno".

Paulo Gustavo (foto: Reprodução/Instagram)

Paulo e Thales se casaram ainda em 2015. O casal tem dois filhos gêmeos de um ano e meio.