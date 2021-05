Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (6/5)

OQ Oscar Quiroga

Conhece tuas sombras



Data estelar: Vênus e Plutão em trígono; Lua míngua em Peixes.



Conhece tuas sombras, mas cuida para não te enamorar delas. Conhece teus inimigos, mas não convivas com eles, procura manter uma distância prudente, e é para isso que precisas os conhecer, só para isso. Sabes por quê? Porque no meio de tuas sombras serpenteia a que te seduz com elegância e sensualidade para que te acomodes nessa dimensão, deixando para um depois que nunca chega o esforço titânico que precisas fazer para encontrar tua melhor versão, que é aquela que te integra ao funcionamento colossal do Universo. Conhece tuas sombras para saber o que há de equivocado em ti, cuidando para não te enamorar delas como se fossem vampiros gentis que te acolhem e confortam. Conhece tuas sombras para driblar todas as artimanhas sedutoras que te levam a imaginar com deleite tua própria destruição.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Procure se entregar à vida sem condições, sem restrições, com confiança absoluta. Talvez isso seja muito pedir de sua consciência, porém, nos raros momentos em que conseguir essa atitude, verá os bons resultados dela.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você sempre achará que tudo está sob suas costas e que ninguém poderia ajudar você em suas empreitadas. Porém, na prática e na verdade, não é assim como funcionam as coisas, já que há ajuda disponível, se você a buscar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Apesar de sua alma não conseguir apreciar tudo que de bom acontece no cenário de sua vida, dado tudo que desagrada também, mesmo assim você sente o chamado a participar ativamente dos acontecimentos. Participe.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tente observar tudo que atormenta você de um ponto de vista amplo e abrangente, incluindo nesse novo cenário aquilo que contraria seus interesses. Faça isso como exercício de ampliação da mente. Tranquilidade.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando tudo pareça simples demais e você se entusiasmar com isso, procure abaixar um pouco a bola, não para se preocupar ou angustiar, porém, para manter os pés no chão e não perder a chance de agir com destreza.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Quando você oferece seu melhor, a despeito de não haver garantia de recompensa por isso, você planta uma semente no Universo, que germinará de acordo aos seus mistérios, e retornará a você em outro momento.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É pouco, mas muito bom, o que você pode fazer agora para solucionar a complexidade do cenário. Por isso, mantenha sob rédea curta a fantasia de encontrar uma bala de prata que possa dar conta de tudo de uma só vez.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Concórdia em vez de discórdia, quem não mereceria um pouco dela? Aproveite, porque está disponível a você a vivência de algo raro, a possibilidade de haver entendimento mutuo, mesmo que não se resolvam as pendências.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Prefira trilhar o caminho mais seguro neste momento, porque é por aí que você encontrará as soluções definitivas que, de outra maneira, com a alma tomada de emoções intensas, escapariam à sua percepção.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O tempo que você gasta entoando queixas de que tudo é difícil e pesado, é o tempo em que você também se dedica a fazer o que deseja. Não há nada injusto e pesado na equação complexa da vida. Aceite e ponto final.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Por mais que pareça atraente, deixe de lado a vontade de buscar palpites. Se você agir sob o manto da discrição garantirá uma eficiência que, de outra maneira, seria atrapalhada pelo olhar alheio, cheio de palpites.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Para recuperar a graça da vida que parecia perdida, sob os escombros dos problemas, não é necessário muita coisa, apenas uma boa vontade posta em prática para tomar pequenas decisões, e desfrutar da vida.