Sessão da tarde: ‘Linda de morrer’ é exibido nesta sexta-feira (7)

CB Correio Braziliense

(crédito: Fox Filmes/Divulgação)

Apenas uma pessoa é capaz de salvar vários brasileiros de usar uma injeção que leva à morte, mas esta pessoa já morreu. Então, ela terá que voltar à vida de alguma forma para impedir que um desastre ocorra em nome do lucro. Este é o enredo de Linda de morrer, filme atração da Sessão da tarde desta sexta (7/5) na Rede Globo.

Paula, uma cirurgiã plástica de sucesso, morre acidentalmente ao aplicar em si mesma uma fórmula que inventou para acabar com celulites. No entanto, ela precisa voltar ao mundo dos vivos com ajuda de uma médium, pois a sócia com quem trabalhava decide que vai colocar o produto letal na praça. Assim, ou Paula dá um jeito de acabar com o plano, ou milhares de pessoas poderão ter o mesmo fim que ela.

Dirigido por Cris D’Amato, a comédia brasileira é estrelada por Glória Pires e Antonia Morais, filha de Glória.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BRwxrdL1gFs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>