Karol Conká teria falado mal do programa de Rafa Kalimann em áudio vazado

CB Correio Braziliense

(crédito: João Cotta/Globo)

A ex-participante Kerline Cardoso, primeira eliminada do BBB21, postou um story no Instagram em que é possível ouvir a voz de Karol Conká fazendo afirmações polêmicas sobre um programa de televisão. A cantora fala: “Não devia nem estar julgando. Sabe que tudo o que vai, volta. Me chamou de vazia, e olha quem está com um programa vazio”.



a rafa kalimann fez um tweet chamando a carol conká de vazia



a kerline postou esse video, e no fundo tá a mamacita karol conká dizendo (sem saber q tava sendo gravada): "tudo q vai volta. me chamou de vazia, mas quem é q tá com o programa vazio?" ???????????? pic.twitter.com/Of7g1KGCOH — ste serbu (@etserbu) May 6, 2021

Não demorou muito para que o público apontasse Rafa Kalimann como o possível alvo das críticas. Isso porque a influencer, que estreia o novo programa Casa Kalimann na Globoplay, chamou Karol de vazia em um tweet meses atrás quando a rapper ainda estava na casa do Big Brother Brasil.



Karol conka é VAZIA. — Rafa Kalimann ????? (@rafakalimann_) February 3, 2021

Também na Globoplay, Karol Conká lançou o documentário A Vida Depois do Tombo, que conta sua trajetória e vida depois da eliminação polêmica no BBB21.