No Rio de Janeiro, políticos pretendem dar nome de Paulo Gustavo à rua e teatro

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai JM João Mello/UAI

(crédito: Ricardo Nunes/Divulgação)

O nome de Paulo Gustavo pode batizar uma das principais vias da cidade onde o ator nasceu e cresceu. Niterói estuda mudar o nome da rua Coronel Moreira César para homenagear o artista. Já a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro apresentou um projeto nesta quarta (05/05) para homenagear Paulo e honrar seu legado.

Rua em Niterói

Uma consulta pública foi feita pelo município para saber se os moradores aprovam que o nome do artista substitua o do Coronel em uma rua de Icaraí, bairro nobre da cidade.

Na última quinta-feira (29/04), a vereadora Wal Nicktheroy (PCdoB) anunciou a intenção de apresentar um projeto de lei sugerindo a mudança. A prefeitura confirmando a intenção, a via passa a se chamar Rua Ator Paulo Gustavo.

"Tivemos essa ideia ontem à noite, logo que soubemos do ocorrido. Havia outras sugestões, como colocar em outra via, em um teatro ou no Cine Icaraí, que será reaberto em breve pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Mas entendemos que seria justo na Moreira César, mesmo porque já há um movimento antigo para mudar o nome da rua”, afirmou a vereadora.

A consulta pública já está disponível e ficará on-line por três dias, para que o público se manifeste, respondendo à seguinte pergunta: “Você concorda com a substituição do paulista Coronel Moreira César pelo niteroiense Paulo Gustavo no nome da importante rua de Icaraí?”

Além do projeto de Lei, o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), decretou na última terça-feira (04/05) luto oficial de três dias por conta da morte do comediante, vítima de complicações da covid-19. Em suas redes sociais, o prefeito da cidade natal do artista prestou uma homenagem.

Teatro no Rio

Os parlamentares estudam trocar o nome do tradicional Imperator, casa de shows e teatro do Rio de Janeiro, para Teatro Paulo Gustavo. O Imperator fica no Méier, bairro que o ator homenageou de forma bem-humorada ao longo de sua carreira. O espaço faz parte do Centro Cultural João Nogueira e é conhecido por receber peças, festivais de dança e shows de diversos artistas nacionais e internacionais.

Teatro Imperator (foto: Rio no Teatro)

Quem protocolou o Projeto de Lei foi o vereador Rafael Aloísio Freitas, do partido Cidadania, nesta quarta-feira (05/05) e deve ser votado na próxima semana. A ideia deve ser levada adiante, já que outros vereadores pediram coautoria do projeto.

“Sou nascido e criado no Méier e não tem um morador sequer que não tenha se divertido com as piadas do Paulo Gustavo, que tornou nosso bairro conhecido no país inteiro. É uma homenagem mais do que justa e tenho certeza que meus colegas vereadores vão apoiar a ideia. Estamos todos muito tristes com a notícia do falecimento dele”, disse Rafael.