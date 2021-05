Padre Fábio de Melo manda mensagem comovente para mãe de Paulo Gustavo

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Montagem/Divulgação)

Nesta quarta (5/5), o padre Fábio de Melo usou suas redes sociais para fazer uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, morto nesta terça-feira (4/5) aos 42 anos, vítima da covid-19. O religioso publicou, no Instagram, um texto falando sobre a relação do artista com a mãe.

"Eles eram dois? Nem sei. O que sei é que, se escavassem um, encontrariam o outro. Mãe e filho num entrelaço simbiótico, soma de dois que unificou, fazendo caber tudo numa identidade só. A mãe, uma peça, o filho, a outra. Encaixe que se ramificou no imaginário coletivo, gerando um manancial de graça, tudo porque uma parte se transformou na parte que o inspirou", disse.

Um dos personagens mais conhecidos de Paulo Gustavo, Dona Hermínia, é inspirado na personalidade de Deia, mãe do artista. Hermínia foi a protagonista dos filmes Minha Mãe é Uma Peça, produção de maior sucesso do ator.

Fábio de Melo, que perdeu a mãe para a covid-19, também falou sobre o sentimento de perda: "Agora, ao saber que a unificação das partes se desfez, chorando inconsolavelmente a parte que partiu, ocorre-nos o sofrimento da parte que ficou. Oh, dona Deia, como é afiada a espada que agora a corta. Como é sem chão o mundo que lhe resta, como é sem nexo a vida que a espera", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por pefabiodemelo (@pefabiodemelo)

Concluindo o texto, Fábio de Melo consola a mãe de Paulo Gustavo: "A sua parte está partida, porque a parte que partiu é sua parte inteira. Sim, o destino de toda mãe é viver repartida, já que suas partes sempre partem. Às vezes para um até logo, às vezes para o nunca mais. Mas, para nós, que cremos, dona Deia, o nunca mais é logo ali".

Em outra publicação, o padre escreveu: “O Paulo Gustavo despertou e pôs para chorar tudo que é triste em nós”. O corpo de Paulo Gustavo será cremado nesta quinta (6/5) em uma cerimônia restrita à família e a amigos próximos, de acordo com comunicado da assessoria.