Sasha Meneghel e João Figueiredo irão se casar em cerimônia restrita

Sasha Meneghel e João Figueiredo estão próximos de oficializar a união. A cerimônia de casamento dos jovens de 22 e 21 anos, respectivamente, acontecerá no final deste mês em Angra dos Reis e será íntima, com cerca de 20 pessoas.

De acordo com a coluna da Fábia Oliveira, do iG, o evento será realizado na casa de Xuxa, no estilo “pés na areia”. A colunista ainda revela que, “como Sasha faz faculdade de moda nos Estados Unidos e é sempre antenada neste meio, a própria desenhou seu vestido de noiva”.

O cantor João Figueiredo pediu Sasha em casamento em novembro de 2020. Entretanto, a novidade só veio a público em fevereiro deste ano, através de uma publicação nas redes sociais. “Direi sim para você pelo resto da minha vida! Te amo, meu melhor amigo e amor da minha vida’, escreveu ela. “Ela disse sim”, respondeu ele.

Recentemente, João declarou seu amor a Sasha em uma publicação no Instagram. Ele compartilhou alguns cliques do casal de mãos dadas em um elevador e escreveu: "Eu e você para sempre", na legenda da publicação.