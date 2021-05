CCBB Brasília reabre sala de cinema com mostra de clássicos de horror

CB Correio Braziliense

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília reabre a sala de cinema com a mostra Estúdio Hammer - A fantástica fábrica de horror. A programação começou nesta terça-feira (4/5) e vai até 23 de maio de 2021 com entrada franca e retirada prévia de ingressos on-line pelo site Eventim.

A mostra, que passou pelos CCBBs Rio de Janeiro e São Paulo, foi parcialmente exibida em Brasília entre fevereiro e março. Com o decreto do segundo lockdown emitido pelo Governo do Distrito Federal, a programação foi interrompida e agora será retomada com respeito aos protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Serão exibidos os filmes remanescentes da programação interrompida anteriormente. A obra Vampiro da noite vai ganhar uma sessão inclusiva para deficientes visuais e auditivos. A exibição em Libras, com audiodescrição e closed caption, acontece no próximo domingo (9/5), às 13h.

O Estúdio Hammer

Criado em 1934 como uma produtora familiar britânica, o Estúdio Hammer teve apogeu de 1950 a 1970, que decorreu na produção de mais de 300 obras. Em cerca de 40 anos de atividade, criou um raro catálogo de filmes que eternizaram lendas do cinema, revelaram diretores e compositores de talento e conquistaram cinéfilos em um culto que perdura há décadas.

O relevante legado que influenciou diferentes gerações de plateias e cineastas é enaltecido na mostra Estúdio Hammer - A fantástica fábrica de horror. Com curadoria de Eduardo Reginato e Danilo Crespo e produção da Voa Comunicação, a mostra apresenta filmes produzidos entre as décadas de 1950, quando foram lançadas as primeiras produções de terror do estúdio, depois pelo auge dos anos 1960, até o início da sua decadência nos anos 1970. São obras com uma legião de fãs no mundo todo e que são, até hoje, cultuadas, copiadas, parodiadas e reverenciadas.

Confira a programação:

Quinta - 06/05:

18h00 - As filhas de Drácula (Twins of Evil/1971/87min/Bluray) class:14 anos

Sexta - 07/05:

18h00 - A lenda dos 7 vampiros (The Legend of The 7 Golden Vampires/1974/89min/Bluray) class:14 anos

Sábado - 08/05:

13h00 - Drácula no mundo da minissaia (Dracula A.D. 1972/1972/96min/Bluray) class:14 anos

15h30 - Sangue no sarcófago da múmia (Blood from the Mummy's Tomb/1971/94min/Bluray) class:12 anos

18h00 - Os ritos satânicos de Drácula (The Satanic Rites of Dracula/1973/87min/Bluray) class:14 anos

Domingo - 09/05:

13h00 - Vampiro da noite (Dracula/1958/82 min/Bluray) class:14 anos Sessão Inclusiva: libras, audiodescrição e closed caption (filme dublado)

15h30 - Epidemia de zumbis (The Plague of the Zombies/1966/90min/Bluray) class:14 anos

18h00 - O médico e a irmã monstro (Dr. Jekyll and Sister Hyde/1971/97min/Bluray) class:14 anos

Terça - 11/05:

18h00 - A múmia (The Mummy/1958/86min/Bluray) class:12 anos

Quarta - 12/05:

18h00 - Drácula no mundo da minissaia (Dracula A.D. 1972/1972/96min/Bluray) class:14 anos

Quinta - 13/05:

18h00 - Bruxa, a face do demônio (The Witches/1966/90min/Bluray) class:14 anos

Sexta - 14/05:

18h00 - O horror de Frankenstein (The Horror of Frankenstein/1970/95min/Bluray) class:14 anos

Sábado - 15/05:

13h00 - Epidemia de zumbis (The Plague of the Zombies/1966/90min/Bluray) class:14 anos

15h30 - O horror de Frankenstein (The Horror of Frankenstein/1970/95min/Bluray) class:14 anos

18h00 - Condessa Drácula (Countess Dracula/1971/93min/Bluray) class:14 anos

Domingo - 16/05:

13h00 - As noivas de Drácula (The Brides of Dracula/1960/85min/Bluray) class:14 anos

15h30 - A serpente (The Reptile/1966/91min/Bluray) class: 12 anos

18h00 - Drácula - O príncipe das trevas (Dracula: Prince of Darkness/1966/90min/Bluray) class:12 anos

Terça - 18/05:

18h00 - Condessa Drácula (Countess Dracula/1971/93min/Bluray) class:14 anos

Quarta - 19/05:

18h00 - Atração mortal (The Vampire Lovers/1970/91 min/Bluray) class: 14 anos

Quinta - 20/05:

18h00 - O beijo do vampiro (The Kiss of the Vampire/1963/88 min/Bluray) class:14 anos

Sexta - 21/05:

18h00 - A maldição da múmia (The Curse of The Mummy's Tomb/1964/78 min/Bluray) class:12 anos

Sábado - 22/05:

15h30 - O sarcófago maldito (The Mummy's Shroud/1967/90 min/Bluray) class:12 anos

18h00 - As noivas de Drácula (The Brides of Dracula/1960/85min/Bluray) class:14 anos

Domingo - 23/05:

15h30 - Drácula - O príncipe das trevas (Dracula: Prince of Darkness/1966/90min/Bluray) class:12 anos

18h00 - O beijo do vampiro (The Kiss of the Vampire/1963/88 min/Bluray) class:14 anos

Serviço: Mostra Estúdio Hammer – A fantástica fábrica de horror

Local: Cinema do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília (Setor de Clubes Sul - Trecho 2 - Lote 22)

Data: De 4 a 23 de maio de 2021

Classificação indicativa: Confira na programação da mostra

Entrada franca

Ingressos: Os ingressos gratuitos serão disponibilizados no app ou site da Eventim no dia da sessão, a partir das 9 horas. Até 2 (dois) ingressos por CPF.

Lotação: 30 lugares.

Confira as normas de visitação e segurança referentes à covid-19 no site www.bb.com.br/cultura e na emissão do ingresso.

Informações: (61) 3108-7600 ou pelo e-mail ccbbdf@bb.com.br