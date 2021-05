The Weekend possui a segunda maior música da história musical

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

Uma das músicas que está fazendo muito sucesso mundialmente e segue crescendo seus números é a canção "Blinding Lights", do The Weekend, lançada em 2020 e completamente esquecida pelo Grammy.

A composição tornou-se a segunda música mais bem-sucedida de toda a indústria fonográfica. Ela conseguiu superar “Shape of You”, de Ed Sheeran, e agora se encontra na segunda posição da parada histórica da United World Chart, que contabiliza o sucesso musical em vários mercados do mundo.

“Blinding Lights” alcançou nesta semana um total de 19.287.000 pontos, vencendo os 19.147.000 pontos de “Shape of You”. A música de The Weekend só fica atrás de “Candle in the Wind 1997”, de Elton John, lançada para homenagear a Princesa Diana na época de sua morte, pontuando 19.287.000.



Confira o top 10!



Elton John – Candle in the Wind 1997

The Weeknd – Blinding Lights

Ed Sheeran – Shape of You

Tnes and I – Dance Monkey

Whitney Houston – I Will Always Love You

Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It For You

Pharrell Williams – Happy

USA For Africa – We Are The World

Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk!

Beatles – I Want To Hold Your Hand