Karol Conká consegue bons números com Dilúvio, seu novo single

A rapper Karol Conká teve uma curta, mas muito marcante, passagem pelo Big brother Brasil. Seu comportamento problemático lhe rendeu uma eliminação histórica - levando a maior rejeição de todos os tempos do reality - , com 99,17% dos votos.

Fora da casa, ela segue lutando contra o cancelamento. Além do documentário A vida depois do tombo, feito pelo Globoplay e que narra os passos de Conká pós-confinamento, ela também apostou em seu maior talento: a música.

Karol usou a grande audiência e o espaço na final do Big brother na última terça (04/05) para cantar pela primeira vez seu novo single, intitulado Dilúvio. A música ficou disponível em todas as plataformas na madrugada desta quarta (05/05).

Antes mesmo de completar as primeiras 24 horas do lançamento, os números já são bem expressivos e marcam um grande retorno da 'Mamacita'. Segundo o portal Popline, com mais de 200 mil plays, a música pode entrar pela primeira vez no Top 50 diário do Spotify.

Caso isso se confirme, Dilúvio será oficialmente o melhor lançamento da carreira da cantora nas paradas e a sua primeira entrada no chart. No Youtube, a música, que ainda não tem clipe, alcançou mais 225 mil visualizações em menos de 24 horas e ocupou o terceiro lugar na aba Em alta durante o dia. Confira: