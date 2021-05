Adeus a Paulo Gustavo

M » Mila Oliveira*

Em cerimônia restrita, amigos e familiares se despediram de Paulo Gustavo, 42 anos, morto na última terça-feira devido a complicações decorrentes da covid-19. O corpo do ator chegou às 8h44 desta quinta e passou a ser velado no salão nobre do Cemitério Parque da Colina, em Niterói. A equipe do Theatro Municipal do Rio de Janeiro chegou a oferecer o espaço para realizar o velório do artista, mas a família preferiu uma despedida mais intimista e com pouca gente.

Por ser muito querido no meio artístico, várias celebridades manifestaram pesar pela perda do jovem humorista brasileiro. Tatá Werneck, grande amiga e fã de Paulo, usou as redes sociais para prestar novas homenagens e alertar as pessoas sobre os riscos da pandemia. “Quando eu acordo, me dá uns minutos de esperança de que seja mentira. Depois dá um desespero. Um desespero! Pelo amor de Deus! Olhem para o que aconteceu com o Paulo! Mesmo com os melhores recursos do mundo, ele não sobreviveu! Levem a sério! Parem de negar a realidade”, declarou a artista.

Internado por mais de 50 dias, Paulo Gustavo chegou a dizer em sua última entrevista que “ligava a televisão e chorava”, por conta da pandemia que já matou mais de 412 mil brasileiros. Mônica Martelli, outra amiga e parceira de longa data do ator, escreveu: “Eu sinto que não vou conseguir parar de lamentar (...) Paulo Gustavo é um dos pedaços mais bonitos, é a gargalhada alta, o abraço apertado, a admiração mútua, a criatividade (...) Não sei por quanto tempo vou me sentir assim, mas me permito sentir. Eu me permito tudo, inclusive gargalhar com as lembranças”.

Fábio Porchat, Regina Casé, Preta Gil, Macus Majella e outras celebridades também prestaram homenagens ao ator e compartilharam fotos, histórias e vídeos, nos quais falavam, principalmente, da saudade e do vazio deixado por Paulo Gustavo. Segundo relato de amigos, o ator manteve-se otimista na cura até o último momento e dizia que, quando saísse do hospital, usaria a experiência em sua arte, para ajudar a alertar as pessoas sobre a gravidade da covid-19.

Além da família, estiveram presentes à cremação a atriz Samantha Schmütz, a modelo Carol Trentini, Preta Gil, Marcus Majella, Mônica Martelli, Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé, fotografados ao entrarem na cerimônia. Paulo Gustavo deixa o marido, Thales Brêtas, os dois filhos, Gael e Romeu, a mãe, Déa Lúcia, o pai, Júlio Márcio, e a irmã, Juliana Amaral.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira