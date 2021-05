Filme 'Castigo', criado por alunos de Brasília, vence festival indiano

CB Correio Braziliense

O curta-metragem 'Castigo' reuniu quase 30 talentos brasilienses - (crédito: Caio Almeida/ Divulgação)



Uma empreitada entre colegas de curso da Universidade Católica de Brasília, a partir de um investimento de R$ 5 mil, resultou não apenas no Trabalho de Conclusão de Curso, mas se estendeu para uma premiação internacional na Índia. Feito em caráter independente, o curta-metragem Castigo venceu o prêmio principal do 1º Gona Film Awards, em Sivaganga.

Com exibições nos Estados Unidos, Canadá e África do Sul, o filme que reuniu os talentos do diretor Iago Kieling, do produtor Caio Almeida e do diretor de arte Benny Leite, no exterior, venceu ainda as categorias de melhor filme e melhor ator (Lúcio Camopello) na Argélia, em trajetória que somou ainda outras 13 seleções para festivais internacionais e brasileiros.

Produzido em 2018, o curta-metragem teve, na origem, inspiração na clássica obra de 1866 Crime e castigo, do russo Dostoiévski. Muitos dos sentimentos e dos espaços de marginalização do protagonista literário foram transpostos para o filme previsto para ser integrado às plataformas digitais do festival Gona.

Expressando o descontentamento com o desrespeito à vida e à facção negacionista do Brasil, o ator Lúcio Campello, com o filme, crê mostrar ao mundo outro lado da conduta brasileira. "Por meio da arte, e do cinema, mostramos ao mundo um pouco do Brasil", reafirma o diretor Iago Kieling, em material de divulgação. Confira o teaser :