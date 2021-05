Harry Styles aparece vestido de policial nas gravações de novo filme

CB Correio Braziliense

O filme é baseado no livro de mesmo nome de Bethan Roberts e se passa em épocas alternadas - (crédito: Divulgação)

O cantor e compositor inglês Harry Styles foi visto vestido de policial durante as gravações do filme My Policeman, em Londres. O filme não tem previsão de lançamento ainda e conta com a participação dos atores Rupert Everett e Emma Corrin.

????????‍?? | Harry Styles uniformizado nas gravações de 'My Policeman'. pic.twitter.com/G5Kagr1Lo5 — Harry Styles BR (@TheHSBrasil) May 4, 2021



O filme é baseado no livro de mesmo nome de Bethan Roberts e se passa em duas épocas alternadas. Em um primeiro momento, a história trata de um romance entre os personagens Tom e Patrick na década de 1950, quando relacionamentos homossexuais eram considerados ilegais. Posteriormente, os personagens se reencontram 40 anos depois, quando Tom está casado com Marion.

Segundo o jornal Mirror, o ator está animado com o trabalho. Harry também está gravando outro filme de época, Don’t Worry Darling, que será lançado este ano.