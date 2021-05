CB Correio Braziliense

O músico escolheu um repertório com peças que vão do barroco ao contemporâneo - (crédito: Divulgação )

O projeto Sextas Musicais, da Casa Thomas Jefferson, apresenta o jovem violonista, Andre Freire. O recital ocorre dia 7 de maio a partir das 20h. Devido à pandemia, o evento será transmitido pelo canal do YouTube da Casa Thomas Jefferson. O repertório conta com músicas famosas de Ysaye, Bach, Ligeti e do brasileiro Clóvis Pereira.

Durante a apresentação, Andre vai transitar entre duas vertentes musicais: a sonata e a suíte. Para abrir o recital, o violonista escolheu uma sonata de Eugene Ysaye, autor das seis sonatas para violino solo op 27 e da sonata op 28 para violoncelo.

Em seguida, Andre irá apresentar uma suíte para violoncelo de Johann Sebastian Bach, na qual o compositor barroco reúne danças populares da época de vários lugares da Europa. Na sequência, o jovem tocará uma sonata do húngaro Gyorgy Ligeti, composta por apenas dois movimentos. Para finalizar, André irá apresentar três movimentos da Suíte Macambira, do brasileiro Clóvis Pereira.

Inicialmente composta para o violoncelista Antônio Meneses, a peça reúne várias características da música brasileira, em especial, a nordestina, com elementos da Suíte no. 1 de J. S. Bach. Atualmente, Andre Freire estuda na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde cursa graduação em música.

O músico participou de inúmeros festivais nacionais e internacionais. Teve menção honrosa por uma apresentação solo no University of New Mexico Summer Institute e atuou na Orquestra Sinfônica da UnB, da UFMG e da VÄGUS e Göteborgs Ungdomsymphoniker, na Suécia. Também se apresentou nos Estados Unidos, Suécia, Noruega e várias cidades brasileiras. Para ser realizado, o recital conta com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos.



Serviço

Sextas Musicais on live streaming - Recital solo de Violoncelo com Andre Freire

Dia 7 de maio, apartir das 20hs, no YouTube da Casa Thomas Jefferson