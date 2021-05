FBI divulga documentos de fãs que acreditam no assassinato de Kurt Cobain

JM Jonatas Martins*

(crédito: Divulgação)

Novos rumores rondam a morte de Kurt Cobain, músico e vocalista da banda de rock americana Nirvana. Em 1994, ele foi encontrado morto na sua casa em Seattle (EUA) com um ferimento de arma de fogo na cabeça. Uma carta também foi achada ao lado do corpo. Há fortes indicativos de que o cantor era dependente químico e sofria de depressão. No mesmo ano, a investigação oficial foi concluída e apontou suicídio como causa da morte.

Entretanto, alguns admiradores não acreditam nessa versão e contestam a história divulgada pelas autoridades. Nas últimas semanas, o Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou cartas de fãs que acreditam no assassinato de Kurt Cobain. O documento tem dez páginas e mostra mensagens feitas desde 1997.

Em uma dessas cartas, um admirador conta que seu único desejo é receber justiça por todos que amaram o vocalista como ele. É relatado que o provável assassino ainda está solto e pode cometer outros crimes. O autor aponta evidências como o comportamento “estranho” da esposa do cantor e que a arma também tinha impressões digitais de outras pessoas.

Outra declaração comenta que o caso possui várias discrepâncias e questões não respondidas. Ainda é destacado que um detetive particular, contratado pela mulher de Kurt, imaginava que ela tinha relação com a morte do músico.

Possivelmente, o mesmo detetive surge em outro documento mais antigo. Consta que o homem foi contratado pela esposa para procurar o vocalista da banda Nirvana, que estava desaparecido. Ele e outros dois especialistas acreditam na adulteração da carta achada ao lado do corpo. O detetive considera que a investigação deveria ser reaberta para averiguar as inconsistências e resolver o caso de uma vez por todas.

O FBI ressalta que a maioria das investigações de homicídio ou morte são feitas por autoridades locais. O órgão só pode iniciar um processo com a apresentação de fatos que indicam a violação de leis federais sem que outros recursos já tenham sida abertos. Nenhuma das informações presentes nas cartas dos fãs poderiam ser usadas para a reabertura das investigações.