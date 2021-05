Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, responde à mãe de Beyoncé

DL Douglas Lima/Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram)

Thales Bretas, marido do humorista Paulo Gustavo, respondeu à mãe de Beyoncé, o médico ficou emocionado com o recado carinhoso de Tina Knowles após a notícia da morte do ator.

Paulo morreu na terça-feira (04/05), aos 42 anos, por complicações com a Covid-19. O humorista ficou quase dois meses internado no hospital Copa Star, em Copacabana, na capital fluminense. Ele deixa o marido e dois filhos de 1 ano e 9 meses, Romeu e Gael.

O corpo do ator foi cremado nesta quinta-feira (06/05) no Cemitério e Crematório Alto da Colina, em Niterói, no Rio de Janeiro, cidade onde o humorista nasceu e cresceu. Em uma cerimônia restrita além da família estiveram presentes à cremação Preta Gil, Samantha Schmütz, Mônica Martelli, Carol Trentini, Marcus Majella, Ingrid Guimarães, Heloísa Périssé e Tatá Werneck compareceram à cerimônia.

Entretanto, a apresentadora do Lady night foi alvo de haters na web por aparecer usando duas máscaras Pff2, face shield e ainda portava álcool gel nas mãos.



O médico compartilhou o post em seu Instagram e escreveu "Mãe da Beyoncé falando dele, e que ela também era fã! Quem conhece, ama!".

O ator era fã declarado da Queen B e chegou a ter alguns momentos com ela durante seus shows, o humorista conseguiu pegar uma toalha dada pela diva de cima dos palcos aos fãs.

Beyoncé prestou homenagem ao artista em seu site oficial e compartilhou uma foto do Paulo Gustavo com a mensagem: "descanse em paz".