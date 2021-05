Em 'Ultramarino', Fred Martins transita pelo blues e pelo fado

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

o novo trabalho do cantor, compositor e violonista Fred Martins, Ultramarino, é o sétimo álbum do artista, que vive há quatro anos em Portugal, depois de uma temporada de sete anos na Espanha. Boa parte das canções do disco foi composta no período em que Fred viveu entre os dois países. O show de lançamento foi transmitido ao vivo neste sábado (8/5) direto de Portugal.

A apresentação, disponível no YouTube pelo canal da Biscoito Fino, tem participações da cantora portuguesa Joana Amendoeira e da cabo-verdiana Nancy Vieira. No repertório, canções como A filha da porta-bandeira (Fred Martins/Alexandre Lemos), Zona sul (Fred Martins/Marcelo Diniz), Doceamargo (Fred Martins/ Marcelo Diniz) e Blues da madrugada (Fred Martins/Ana Terra) estão presentes.

O álbum ganha lançamento no Brasil via gravadora Biscoito Fino e tem produção de Hector Castillo, ganhador de quatro estatuetas do Grammy Latino e colaborador de artistas como David Bowie, Bjork, Lou Reed e Philip Glass, entre outros. O repertório tem como fio condutor a base musical de linhagem bossa-novista de Fred Martins, mas transita pelo blues, pelo fado e reafirma a conexão musical entre África, Península Ibérica e Brasil.

Entre as 13 faixas do disco, 11 são inéditas, como as duas compostas em parceria com Alexandre Lemos: A filha da porta-bandeira, em homenagem à escola Estação Primeira da Mangueira; e Fado crioulo, inspirada no universo fadístico. Outra presença é a parceria com Marcelo Diniz, com quem compôs Zona sul, música que faz parte do grupo de canções mais “cariocas” do álbum; Aragem, de construção minimalista sobre rítmica africana; Colibri, que evoca a leveza necessária para encarar tempos duros como o atual; e Aderaldo, gravada ao estilo “repentista”, com muita improvisação, um tema dedicado a Cego Aderaldo, grande cantador e mestre do gênero.

Fred Martins nasceu no Rio de Janeiro, desenvolveu a carreira influenciado pela Bossa Nova, o samba e a MPB. O artista aprofundou a relação com a música brasileira ao transcrever partituras musicais de músicos como Tom Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil e Dorival Caymmi, entre outros, para a coleção Songbook, de Almir Chediak. As composições de Fred Martins também vêm sendo interpretadas por nomes da MPB como Ney Matogrosso, Adriana Calcanhotto, Zélia Duncan, Maria Rita e MPB4, entre outros.

Assista aos vídeos: