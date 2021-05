Luisa Mell recebe ameaças por contrair covid-19 pela segunda vez

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

Luisa Mell revelou, no último mês, que estava novamente infectada pelo coronavírus. A famosa utilizou as redes sociais para expor as ameaças que vem sofrendo dos internautas e fazer um desabafo.



Ela não se deu por satisfeita e comentou sobre as notícias que lê diariamente a respeito de destruição, desmatamento e mortes, confessando que quase perdeu sua fé nesse período turbulento.

"Só leio notícias horríveis. É só destruição da natureza, extinção em massa de espécies, os oceanos morrendo e quando eu tento gritar, calam a minha voz. Recebo ameaças, mensagens desejando minha morte, parece que o mal está vencendo. Confesso que quase perdi minha fé. Mas não vou deixar de acreditar".

Para finalizar, a famosa afirma acreditar que o bem vence e agradeceu a todas as mensagens que recebeu dos seguidores de apoio e incentivo. “Eu sempre acreditei que o bem iria vencer. E vai. Obrigada a todos que não desistem. Obrigada pelas lindas mensagens. Para combater o mal, muito muito amor”, concluiu Mell.