Gilberto receberá mais alta honraria de Paulista em cerimônia neste sábado

EB Emannuel Bento/Diário de Pernambuco

(crédito: Isabella Pinheiro/Reprodução do @gilnogueiraofc)

A Prefeitura de Paulista confirmou a realização da cerimônia em homenagem ao economista e ex-BBB Gilberto Nogueira para este sábado (8), a partir das 10h, no Maria Farinha Praia Hotel, localizado no município da Região Metropolitana do Recife. Inicialmente marcado para a última quinta-feira (6), o evento contará com público restrito por conta da pandemia e será marcado pela entrega da mais alta honraria do município: a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro. Além disso, o doutorando em Economia também receberá o título de Cidadão Paulistense - ele nasceu em Jaboatão dos Guararapes.



De acordo com os poderes do município, Gilberto se tornou "um dos mais ilustres moradores da cidade, por toda a sua colaboração com o engrandecimento de Paulista". Durante o reality show da TV Globo, ele falou constantemente do bairro do Janga e até mesmo da Manepá (apelido da área que fica em torno da Avenida João Pereira de Oliveira). A Prefeitura de Paulista, inclusive, declarou apoio ao participante e endossou a campanha "#FICAGIL" em suas redes sociais oficiais.

De origem humilde, Gilberto tem trajetória de vida marcada por dificuldades financeiras, traumas na infância e preconceito pela aceitação da sua sexualidade. Apesar disso, sempre foi incentivado pela sua mãe, Jacira Santana, a estudar para mudar seu destino. O pernambucano fez doutorado em Economia pela UFPE e, ainda durante o programa, foi aprovado para fazer PhD na Universidade da Califórnia, Davis.

Suas pesquisas abordam a relação entre o Estado e as ações de violência no mercado das drogas. Uma das motivações do participante é o próprio pai, que era usuário. Hoje, ele não tem mais contato com o pai. Foi sua mãe quem criou ele e as duas irmãs com o salário de doméstica, auxiliar de cozinha e de serviços gerais. Com a fama e notoriedade recebidas no reality show, o economista se tornou um grande exemplo de superação.