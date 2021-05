O mar na mÃºsica de Dorival Caymmi

I » Irlam Rocha Lima

Responsável por um dos mais valiosos legados da música popular brasileira, Dorival Caymmi tem agora parte de sua obra disponibilizada nas plataformas digitais, registradas num EP de cinco faixas.Três delas trazem o registro de canções representativas da chamada fase praieira do cantor, compositor, poeta e pintor baiano, e duas músicas são pouco conhecidas do grande público. Todas foram gravadas em discos de 78 rotações, na década de 1940, época em que ele havia deixado Salvador e se radicado no Rio de Janeiro.

Intitulado Dorival Caymmi — Anos Continental, o EP idealizado pelo jornalista e pesquisador Renato Ribeiro traz versões originais de O mar, A jangada voltou só e É doce morrer no mar, esta composta em parceria com Jorge Amado. Complementam a seleção Balaio grande, feita com o pernambucano Oswaldo Santiago, e Essa Nega Fulô (única que não tem a assinatura de Caymmi), poema de Jorge de Lima, musicado por Santiago.

Acervo

Balaio grande e Essa Nega Fulô foram emolduradas pela sonoridade da orquestra de Benedito Lacerda — o eterno parceiro de Pixinguinha —, e O mar pelo piano e orquestra de Radamés Gnattali. Já em A jangada voltou só e É doce morrer no mar ouve-se apenas a voz e o violão de Caymmy. O EP, lançamento da Warner, que incorporou o acervo da Continental, surge como um presente para a memória do cancioneiro nacional.

Autor de incontáveis clássicos da MPB, Dorival Caymmi, que morreu em 16 de agosto de 2008, aos 94 anos, compôs várias de suas canções inspirado pelos hábitos, costumes e tradições do povo baiano. Em suas composições é clara a influência da música negra, marcada pela espontaneidade nos versos e a sensualidade e riqueza melódica, como se pode observar em algumas das faixas do EP recém-lançado.

Dorival Caymmi — Anos Continental

EP com cinco faixas, lançamento da Warner nas plataformas digitais