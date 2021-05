Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (8/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Ressuscita a alegria infantil



Data estelar: Vênus quadra Júpiter e ingressa em Gêmeos; Lua míngua em Áries.



Enterra tua severidade e ressuscita a alegria infantil, porque só ela pode te salvar de teus equívocos e restaurar o caminho que, se trilhado com persistência e boa vontade prática, te conduzirá a tua melhor versão. A severidade é a marca de um mundo adulto que promulga regras que ele mesmo é incapaz de sustentar, resultando isso numa trama inteligentemente elaborada de mentiras e hipocrisia que serve, de forma implacável, ao propósito de assassinar a alegria infantil, tanto nas crianças quanto também nos adultos que se atrevam a funcionar em torno dela. Os exilados da Graça, os desgraçados, que se dedicam à pedofilia, não o fazem porque se sentem atraídos sexualmente por crianças, mas porque as odeiam e as querem destruir abusando delas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Valorize e respeite as pessoas que acompanham você nesta parte do caminho, pois, sem a ajuda delas tudo beiraria a impossibilidade. É com elas que o caminho, no mínimo, se torna muito mais leve e alegre. Em frente.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

alegria é uma virtude que há de ser exaltada, mas não ao ponto de fazer você cometer tolices imprudentes. A alegria é sintonia fina com a profundeza eterna do espírito, e não há de ser confundida com imprudência.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O melhor que você pode fazer agora é buscar as companhias adequadas para compartilhar sua alegria, porque, você sabe, prazer compartilhado é também prazer multiplicado. Nada melhor do que isso a fazer agora.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sem preocupações, ou pelo menos, sem se exceder nas preocupações, siga em frente reivindicando seu direito à experimentação da alegria e da leveza. Porém, não espere aplausos por isso, as pessoas são invejosas. São mesmo.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Essas boas ideias que fluem através de sua alma precisam ser provadas no campo prático, porque se não puderem ser postas em marcha de imediato, o melhor a fazer é não perder nem mais um segundo com elas. É assim.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Apesar de que as coisas não estão do jeito que você gostaria, mesmo assim seria melhor sua alma não gastar nem um segundo com queixas, porque essas se tornariam desmedidas. Há coisas interessantes em marcha. Observe.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para sua alma, é bastante fácil se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Porém, isso não significa que você deva seguir o exemplo de qualquer uma delas, pelo contrário, você deve escolher a dedo suas referências.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

É bastante difícil, e requer coragem, celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio. Porém, esse é um esforço no qual vale a pena investir, mesmo que para isso você tenha de guerrear contra todos os demônios.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há muita coisa para fazer, muita tarefa para resolver, e o melhor que você pode fazer diante desse cenário é encarar o trabalho com alegria e leveza, sem se preocupar com os resultados. Como se fosse uma brincadeira.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A seriedade e a leveza devem andar de mãos juntas, porque de outra maneira você teria de colocar uma máscara de severidade e enterrar a alegria, para depois se tornar muito difícil a recuperar. Nada disso.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Todo mundo quer ser livre, mas quando alguém enxerga outrem praticando a liberdade, logo enuncia uma saraivada de críticas a respeito. É porque a liberdade é cobiçada, mas poucas pessoas se atrevem a ela.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Tudo começa com uma ideia, porém, são muito poucas as ideias que você se atreve a colocar em marcha. Faça o possível para equilibrar essa equação, porque ideias que ficam na mente provocam congestão em algum momento.