Lives para a mamãe: Confira programação especial para o Dia das Mães

LV Lisa Veit*

(crédito: Ricardo Borges/Divulgação - Marcos Hermes/Divulgação - Rafa Mattei/Divulgação)

O Dia das Mães ocorre pela segunda vez em meio à pandemia. A data especial remete a outros tempos marcados pelo encontro, almoço com toda a família, presentes e homenagens. No entanto, a realidade tornou todos os momentos especiais. O colo, o abraço e o beijo de mãe são privilégios de alguns. Para outros, a distância, ou melhor, o distanciamento puramente físico, é também uma prova de amor. Por isso, videochamadas e lives de artistas são ótimas opções para curtir com a mãe.



Mainha de Marcelo e das gêmeas Helena e Marina, além de todo o Brasil, Ivete Sangalo comemora o Dia das Mães por meio de um show amanhã, a partir das 18h, com transmissão pelo canal oficial no YouTube. “Esse dia, quero brindar a alegria de amar tanto e de ter a oportunidade de caminhar junto com nossos presentes: os filhos”, escreveu a cantora nas redes. Na apresentação, Veveta embala com a voz marcante, um repertório especialmente selecionado para evocar as mais puras emoções e reafirmar o amor materno. Deve compor a lista o single Mãe — da banda As Baías, em parceria com Ivete — lançado na última sexta-feira. O clipe da canção, que conta poeticamente histórias de quatro mães soteropolitanas, será apresentando também no domingo, no canal do YouTube do trio composto por Assucena Assucena, Raquel Virginia e Rafael Acerbi.



No meio da tarde de amanhã, em um momento especial de mãe e filha, Fafá de Belém se apresenta ao lado de Mariana Belém. A live ocorre a partir das 16h, pelo canal do YouTube da cantora. Essa é a primeira live de Fafá em 2021. No ano passado, a artista fez 21 apresentações on-line. “Será um grande e afetuoso abraço virtual. Neste momento, para se fazer uma live de Dia das Mães, ela tem que funcionar como um abraço coletivo. Por isso, além do setlist que estamos montando, pedimos ao fã-clube, amigos queridos e artistas que escolhessem músicas para oferecer às suas mães”, anunciou Fafá.



No repertório, estão listadas músicas populares, canções antigas e temas de novela. O público pode esperar também a interpretação de Nossa Senhora e Como é grande o meu amor por você. “Eu fico muito feliz que a primeira live dela, em 2021, seja por um motivo tão lindo e especial, que é o Dia das Mães. Com certeza será muito emocionante cantar ao lado dela nesse dia”, comemora Mariana Belém.

Já para as mamães e famílias amantes do samba, fechando o domingo com chave de ouro, Alcione canta os clássicos da carreira e recebe Teresa Cristina, que também será a apresentadora da noite. O encontro das vozes de duas importantes gerações do samba ocorre pela tevê e pelo canal do YouTube da TNT Brasil, às 20h30, em projeto idealizado pela Coala.LAB. “Quero que o show seja como um show presencial. Isso porque terá um repertório muito popular, com músicas que todas as pessoas conhecem e vão poder cantar e curtir dentro de casa. Esse é um dia em que eu sempre lembro da minha mãe, então eu vou cantar para ela e para todas as mães do Brasil”, garantiu Marrom. Teresa Cristina pede que o público tenha lenços à mão para conter a emoção. “Qualquer encontro que tem Alcione, tem emoção, arrebatamento, qualidade e gatilho. Muito gatilho, porque Alcione canta para as mulheres”, brincou.

Eles cantam para elas

O churrasco de domingo em homenagem às mães será embalado pela junção do pagode descontraído de Alexandre Pires e o sertanejo romântico de Daniel no projeto Samba, Sertão & Brasa. A apresentação começa às 13h e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais dos artistas no YouTube. O intuito do projeto é promover boa música, pelo encontro dos dois estilos musicais; além da importância da família; o alto-astral; e a amizade. “É sempre um grande presente estar ao lado do meu amigo. O Alexandre é um artista completo e poder dividir esse momento com ele será único. Vamos cantar muito e transmitir alegria, esperança e amor nessa data tão especial”, escreveu Daniel nas redes. Alexandre retribuiu: “Daniel é um grande artista e, principalmente, um grande ser humano. Admiro a sua família, a educação e o respeito pela música e pelas pessoas. Não tenho dúvidas de que nosso encontro será inesquecível”, escreveu o artista, em convite publicado nas redes sociais.



E, por fim, para promover um aquecimento na véspera da celebração, hoje, às 20h, ocorre o encontro sertanejo entre Luan Santana e a dupla Fernando e Sorocaba no projeto O Início. Em divulgação, Sorocaba, que assina o conceito artístico, afirmou que a live é dedicada “às mães”, “à fertilidade da vida”, e “à esperança de uma existência melhor” na Terra. Com cunho beneficente, em apoio ao projeto Mães da Favela 2021 da Central Única das Favelas (Cufa), a transmissão terá duração de três horas e ocorre nos canais dos artistas no YouTube. O show também conta com as participações especiais de Diego e Victor Hugo, Tarcísio do Acordeon, Paulinho Mocelin, e outros. Os sertanejos prometem um repertório recheado de músicas de sucesso do início das carreiras e bastante contação de histórias. “Será inesquecível”, garantiu Luan Santana, em nota.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira



» Mães da Favela 2021

O premiado programa de fundo solidário foi idealizado pela Central Única das Favelas (Cufa), como forma de minimizar os impactos da pandemia da covid-19. O programa Mães da Favela, que iniciou a segunda fase este ano, contempla com uma bolsa de R$ 240 mensais as mães solo moradoras desses territórios. No ano de 2020, cerca de 1,3 milhão de famílias foram atendidas, impactando mais de 5,5 milhões de pessoas, entregando quase 20 toneladas de alimentos e mobilizando quase R$ 170 milhões, em mais de 5 mil favelas de todo o Brasil.

» Como doar?

Nas lives, as doações podem ser feitas por meio do QR Code disponível

na tela da transmissão do show. Os interessados em ajudar o projeto também podem fazer doações por transferência bancária, (CUFA - Central Única das Favelas, CNPJ 06.052.228/0001-01, Bradesco, Ag. 0087,

C/C 5875-0) ou no site oficial do projeto www.maesdafavela.com.br/doar.

» Confira!

Live Dia das Mães com Ivete Sangalo

www.youtube.com/watchv?=-6O98aQVtck

Por meio do canal Ivete Sangalo no YouTube. Amanhã, a partir das 18h. Ivete canta canções do repertório e clássicos da MPB. Gratuito. Livre.

Live de Dia das Mães com Fafá de Belém e Mariana Belém

www.youtube.com/c/Faf%C3%A1deBel%C3%A9m Oficial/featured

Por meio do canal Fafá de Belém no YouTube. Amanhã, a partir das 16h. Fafá e a filha, Mariana Belém, cantam os clássicos que embalam a data comemorativa, além de pedidos de músicas dedicadas às mães.

Show Alcione part. Teresa Cristina

www.youtube.com/user/TNTbra

Por meio do canal de tevê e do YouTube da TNT. Amanhã, a partir das 20h30. Alcione canta os clássicos da carreira e divide os vocais com a convidada especial Teresa Cristina, que também apresenta o evento. Gratuito. Livre.

Live Samba, Sertão & Brasa — com Daniel e Alexandre Pires

www.youtube.com/user

/DanielOficial ou www.youtube.com/user/apnpires

Por meio dos canais dos dois artistas no YouTube. Amanhã, a partir das 13h. Daniel e Alexandre Pires promovem o encontro entre o sertanejo romântico e o samba irreverente.

Gratuito. Livre.

Live O início — com Luan Santana e Fernando e Sorocaba

www.youtube.com/channel/UCRkYVEDbFcX8ZE-Bxk28bYw ou www.youtube.com/user/luansantanaoficial

Nos canais dos artistas no YouTube. Hoje, a partir das 20h. Luan Santana e a dupla Fernando e Sorocaba relembram as origens das carreiras e fazem o aquecimento na véspera

do Dia das Mães. Gratuito. Livre.