Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (9/5)

OQ Oscar Quiroga

(crédito: Pixabay/Reprodução)

Protagonismo



Data estelar: Lua míngua em Áries.



A ignorância de nossa humanidade não é analfabeta, pelo contrário, é muito astuta, elabora argumentos inteligentes, cheios de citações, para te induzir a que te acomodes na estreiteza de tua percepção. Essa é a sombra real que precisas conhecer, todas as outras são personagens de gibis que servem ao propósito sórdido da ignorância, que é preservar tua alma acomodada na plateia, assistindo a um filme muito louco, em vez de subir ao palco e assumir o protagonismo do destino. Nossa humanidade não evolui automaticamente, pelo mero fato de nascer humana, nós precisamos protagonizar nossa evolução, fazer ela acontecer, em parte porque nossa alma fica exaurida de tanto se equivocar, e a outra parte porque pressentimos haver um tesouro que precisamos encontrar, e que quer ser encontrado por nós.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Hoje é dia de tomar iniciativas, mas cuide para seguir a linha de tudo que foi planejado nos dias anteriores. Nada de precipitação, nada de atitudes atrapalhadas, siga a linha dos planejamentos. Isso será seguro.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Um pouco mais de silêncio que o habitual será muito bom para sua alma, porque assim tomará distância e conseguirá enxergar os acontecimentos de uma perspectiva mais ampla. Isso ajudará muito ao esclarecimento.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ideal seria que não houvesse mais restrições nem distanciamento social, porque sua alma precisa socializar e, também, de contato físico. Tudo isso pode ser experimentado com cuidado, apesar de todas as restrições.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Apesar de hoje ser domingo, mesmo assim sua alma poderia aproveitar a deixa e colocar em dia os assuntos que foram se acumulando ao longo do tempo, empurrados a um futuro incerto. É hoje esse futuro incerto.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria ideal que você se movimentasse bastante no dia de hoje, porque isso agregaria uma dinâmica que duraria pela semana toda que vem por aí. Alegria e leveza resultam de maior dinâmica. Corra, pule, pegue uma estrada.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A culpa é um sentimento exagerado, porque mesmo que se apoie sobre um fundo de verdade, quando emerge do fundo da alma o faz com uma intensidade desproporcional aos fatos que a provocaram. Tenha cuidado com isso.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Das boas pessoas se aproxime e das más tome distância. Parece óbvio, porém, as convenções sociais não permitem que a obviedade se torne uma atitude prática. Dessa vez, esqueça as convenções sociais. É assim.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas pontas soltas foram ficando pelo caminho, porque você não tinha boa vontade para as amarrar na hora em que surgiram. Hoje seria bom deter tudo que estiver fazendo, para se dedicar a essas pontas soltas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Faça o que você quer, mas não espere que todas as pessoas apoiem seus movimentos, porque cada uma delas tem seu próprio querer, e nem sempre há sintonia para todas funcionarem em conjunto. Em frente com os quereres.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Arrume seu espaço, porque com um ambiente organizado e esteticamente agradável, você produzirá muito mais que o habitual nos próximos dias. Arrumar o espaço não será tempo perdido, muito pelo contrário.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Hoje é um ótimo dia para colocar as conversas em dia, e você não precisa formalizar nada nesse sentido, apenas aproveitar as deixas que a vida oferecerá para puxar os assuntos que precisam ser esclarecidos.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Organize suas finanças, mas faça isso sem ansiedade nem excesso de preocupações, apenas como uma medida preventiva para não ter de se assustar no futuro. É agora que as coisas começam a se tornar positivas. Em frente.