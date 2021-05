"Gil do Vigor" retorna a Pernambuco sob fogos de artifício e aplausos

AO Amanda Oliveira

(crédito: Reprodução/ Vídeo)

Na manhã deste sábado (8/05), o economista Gilberto Nogueira foi recebido pela população de Paulista, município onde nasceu, em Pernambuco, com aplausos, gritos e fogos de artifício. O primeiro compromisso do dia foi a homenagem organizada pela prefeitura da sua cidade natal.

O ex-participante do Big Brother Brasil 2021 recebeu a mais alta honraria do município, a Comenda Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, e o título de Cidadão Paulistense - ele nasceu em Jaboatão dos Guararapes. Para Jacira Santana, mãe de Gilberto, a cidade concedeu Votos de Aplausos.

No vídeo, Gilberto sinaliza um pedido de afastamento para conter a aglomeração, devido ao perigo de contaminação pelo coronavírus. Na maior parte do trajeto, as regras sanitárias foram desrespeitadas.