BBB21: Treta não acabou nas redes sociais; descubra quem (não) segue quem após o programa

Após a final do programa BBB 21, apesar do clima de descontração e amizade, nem tudo terminou em reconciliamento. É o que mostram as redes sociais dos ex-participantes do jogo. A vice-campeã, Camilla de Lucas, por exemplo, deu unfollow em Viih Tube no Instagram.

Apesar de ser próxima a ela no jogo, ao sair da casa e tomar conhecimento das ações da colega, preferiu distância. Porém, após polêmica gerada sobre o assunto, ela tratou de seguir a youtuber novamente. Ela também não segue os cantores Karol Conká, Projota e Rodolffo, além de Caio, Lumena, Nego Di, Bill, Kerline e Lucas Penteado.

Já a campeã Juliette, com 27,8 milhões de seguidores até o momento não é seguida por apenas um dos integrantes da edição: Nego Di. O sentimento parece ser recíproco, já que ela também não o segue. Karol Conká e Projota são outros nomes que estão fora da lista da paraibana. Fiuk e Arthur, que tiveram atritos na casa, também não se acompanham no ambiente virtual. Por fim, Fiuk que mantinha amizade com Viih Tube antes da edição, deu unfollow na moça.